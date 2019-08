Canal Pride is vlekkeloos verlopen volgens organisatie

on

De Canal Parade is zaterdag ‘vlekkeloos’ verlopen. Dat meldt de organisatie. De parade van tachtig boten trok volgens de organisatie ‘honderdduizenden’ bezoekers die vanaf de kades toekeken.

Vanwege de drukte was het niet voor iedereen makkelijk om de boten te kunnen zien. Wie een plekje wilde bemachtigen, moest er vroeg bij zijn. ‘We zijn hier vanaf vanmorgen zeven uur’, zei een toeschouwer die een plek met lint had afgezet tegen AT5. ‘Met vrienden, kennissen, collega’s. Dus we hebben eigenlijk een beetje ons eigen feestje.’

Lhbt-organisaties, politieke partijen, ministeries en bedrijven hadden elk hun eigen boot met een ‘roze’ boodschap. Ook Café Stonewall uit Enschede had een eigen boot, waarop de rellen van vijftig jaar geleden bij Café Stonewall Inn in New York werden uitgebeeld.

Hoofdcommissaris van politie Frank Paauw kijkt met een tevreden gevoel terug. Hij stond zelf op de politieboot. ‘De sfeer was ook geweldig. Wat dat betreft zie je dat je helemaal wordt meegenomen in de geweldige vibe die er is. Ik denk dat het iets is dat uniek is na al die jaren. En ik moet zeggen dat ik me van het eerste moment tot het laatste moment echt vermaakt heb.’

‘We hebben vandaag natuurlijk wel wat meldingen gehad, zoals gebruikelijk. Natuurlijk hadden we ook de mensen van We Reclaim our Pride, we hebben de situatie gehad met de mensen die tegen het pedofielen bevrijdingsfront waren, maar dat is eigenlijk zonder gedoe verlopen.’

Een persoon wilde namens de pedofielenclub ‘Kinderbevrijdingsfront’ flyers uitdelen tijdens de Pride, maar zag daar van af na overleg met de politie en burgemeester Halsema.

Volgens het ‘Kinderbevrijdingsfront’ zou de extreemrechtse actiegroep Identitair Verzet naar Amsterdam komen om op jacht te gaan naar de persoon die flyers zou uitdelen, meldde Hart van Nederland. Dat werd bevestigt door de politie.

‘Kinderbevrijdingsfront’ wil aandacht voor de rechten van pedofielen. Volgens de club zou de Pride ook open moeten staan voor mensen die op kinderen vallen. In november werd de Pride benaderd door de groep, maar die wilde niets met de club te maken hebben.





























