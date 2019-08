Bewoners Prinsengracht ‘reserveren’ plek voor Canal Pride

on

Bewoners van de Prinsengracht in Amsterdam met een stuk kade afgezet, om zeker te zijn van een plekje voor de Canal Pride.

Een dag voor het evenement waren op meerdere plekken ter hoogte van de Utrechtsestraat, stukken kade afgezet met lint.

‘Gereserveerd bewoners’, is te lezen op een briefje dat is er is opgeplakt. Dat meldt AT5.

Vignet

Dit jaar moeten bezoekers met een boot voor het eerst een vignet kopen om met hun bootje langs de route te liggen, ook als die boot daar de rest van het jaar ook ligt. Zo’n vignet kost tussen de 35 en 175 euro. De buurtbewoners met een bootje die tot dit jaar dus een vast plekje tijdens de botenparade hadden, zijn die plek dit jaar kwijt als ze geen vignet kopen.

Stonewall

Café Stonewall uit Enschede vaart dit jaar voor het eerst mee. Het café viert dit jaar haar dertig jarig bestaan en de Amsterdam Pride staat in het teken van vijftig jaar Stonewall-rellen. Café Stonewall heeft boot nummer 55.

Livestream

AT5 zendt de Canal Parade zoals elk jaar live uit. De uitzending begint om 12.40 uur en is ook te volgen via de livestream op de site.

(Bron en foto: AT5)

