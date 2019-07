Zangeres Zonder Naam krijgt tijdelijk museum in Leiden

on

In Leiden opent vrijdag een tijdelijk museumpje over de Zangeres zonder Naam (1919-1998). De zangeres werd als Mary Bey geboren in Leiden en zou maandag 5 augustus honderd jaar zijn geworden.

Ze bracht haar jeugd door in de stad.

In Leiden wordt al het hele jaar aandacht besteed aan de honderdste geboortedag. Er is een gelegenheidsbier gebrouwen ter herinnering aan de Koningin van het Levenslied. ‘Bittere Tranen’ heet de drank ‘met een klein bittertje’ in flesjes met daarop het portret van de zangeres. Het bier is vernoemd naar het leid ‘Veel bittere tranen’.

Wandeling

Er is nu ook een speciale Zangeres zonder Naam-wandeling te downloaden, die je op eigen houtje kunt lopen vanaf de plek in de Weverstraat waar haar geboortehuis stond. De tocht eindigt bij het oude schoolgebouw Old School, waar het museumpje is ingericht. De tentoonstelling is de hele maand augustus te zien.

Sinds 2007 is er in Leiden een straat naar de zangeres vernoemd, de Mary Beystraat.

Anita Bryant

De Zangeres Zonder Naam had hits met ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’ en ‘Mexico’.

Bij de homogemeenschap werd ze geliefd met het lied ‘Luister Anita’, een protestlied uit 1977 tegen de rabiate anti-homoactiviste Anita Bryant: ‘Maar beste vent, hou gerust van je vriend, en strijd voor je rechten, desnoods ervoor vechten’.

Kijk hier voor meer informatie over Mary Bey.

(Bron: RTV West)

