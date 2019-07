Hans Kraay jr. wil met Johan Derksen naar de botenparade

on

Oud-profvoetballer, voetbaltrainer en -analist en Hans Kraay jr stelt dat de voetbalwereld ‘150 jaar achterloopt’ als het gaat om homoacceptatie en dat ommekeer nodig is.

Kraay jr. schrijft dat in zijn nieuwe column in het Veronica Magazine.

‘Natuurlijk zijn er homoseksuele voetballers. Ook in het profvoetbal, ook in de top’,begint Hans Kraay jr. zijn column. Het ligt aan de keiharde machowereld van het voetbal, dat ze er nog niet voor durven uit te komen.

Hans Kraay jr. ziet veranderingen, bijvoorbeeld bij het Nederlands vrouwenelftal, waarvan een aantal spelers openlijk lesbisch is.

Kraay jr. maakt samen met Johan Derksen en René van der Gijp deel uit van het panel voetbalspecialisten van het televisieprogramma Veronica Inside. Zijn twee collega’s maken vaak negatieve opmerkingen over homoseksuelen.

‘Ik heb er ook weleens wat over gezegd in de uitzending. “Hansie, dit is toch allemaal satire”, zeggen zij dan. “Natuurlijk hebben wij geen hekel aan homo’s.” Ja, dat geloof ik ook echt. Ik heb het gevoel dat de tijd rijp is voor een ommekeer.’

Hij schrijft verder dat hij nog nooit is uitgenodigd voor de Canal Pride in Amsterdam, maar dat hij graag een keer mee doet. ‘En ik pik Johan Derksen ook wel effe op onderweg’.

(Bron: Superguide; foto: screenshot Veronica Inside)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder