Rammstein maakt statement tegen anti-homowet Rusland

Twee leden van de Duitse metalband Rammstein hebben in Moskou elkaar gezoend op het podium. De band wilde daarmee een signaal afgeven tegen de strenge LHBTI-wetten in Rusland.

Paul Landers en Richard Kruspe gaven elkaar een zoen bij het spelen van het nummer Ausländer.

Rammstein heeft een foto van de kus op Instagram gezet. In het bijschrift staat in het Russisch: ‘Rusland, we houden van je!’

Vorige maand zwaaiden leden van Rammstein ook al met regenboogvlaggen bij een optreden in de Poolse stad Chorzów.

(Bron: NOS; foto Instagram)

