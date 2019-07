COC en Meer Dan Gewenst: meerouderschap niet geregeld

on

COC Nederland en Stichting Meer Dan Gewenst zijn niet te spreken over over de kabinetsplannen voor meeroudergezinnen. Vrijdag komt volgens RTL Nieuws de ministerraad met de plannen.

Daarin wordt alleen een beperkte vorm van meeroudergezag geregeld en geen meerouderschap, zoals het COC en Meer Dan Gewenst graag willen.

‘Als het hier bij blijft, dan laat het kabinet meeroudergezinnen ongenadig in de kou staan’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Meerouders mogen dan straks wel mee naar een klasse-avond, maar hun kind wordt wees als de officiële ouders overlijden. Dat vind ik onacceptabel.’

Meerouderschapswet

De staatsscommissie Herijking Ouderschap riep het kabinet in 2016 unaniem op om meerouderschap in het belang van het kind bij wet te regelen. De lijsttrekkers van regeringspartijen VVD, D66 en zes andere partijen – samen goed voor een twee derde meerderheid in de Kamer – beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord van 2017 om dat te doen. COC en Meer dan Gewenst pleiten al negen jaar voor een meerouderschapswet.

Steeds meer kinderen groeien vanaf de geboorte op bij drie of vier ouders. In praktijk gaat het dan bijvoorbeeld om een lesbisch paar en een homoman of homopaar en hun kinderen. De band van deze kinderen met hun derde en vierde ouder wordt nu op geen enkele manier wettelijk beschermd of erkend.

Draagmoederschap

Volgens RTL Nieuws maakt het kabinet vrijdag bekend dat er wel een draagmoederschapsregeling komt. COC en Meer dan Gewenst vinden dat positief en zijn vóór zo’n regeling. Wetgeving voor draagmoederschap creëert optimale zekerheid voor kind, draagmoeder en ouders en voorkomt dat wensouders noodgedwongen hun toevlucht zoeken tot het buitenland waar zaken minder goed geregeld zijn. (Bron: COC, RTL Nieuws)

