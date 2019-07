Roze Golf 14-07: Logeren in een 18e eeuwse wijnboerderij

on

Laban van Oeveren en Pim Bakker kochten in 1998 in Lesparre-Médoc, in de Aquitaine, zo’n zestig kilometer ten noorden van Bordeaux een wijnboerderij uit de 18de eeuw, het Domaine de Laguneuassan.

Laban en Pim hebben van hun wijnboerderij een chambres d’hotes gemaakt en op hun landgoed is een minicamping ingericht.

In de Roze Golf vertelt Laban over de wijnboerderij, zijn ontmoeting met Pim en zijn Citroën DS.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 14 juli tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

