Vijf steden presenteren zich voor organisatie songfestival

De ene stad stuurde één fietskoerier, de andere een kleurrijke delegatie verspreid over twee bussen. Het contrast was groot tussen de presentaties van de Songfestivalplannen van Utrecht, Maastricht, Rotterdam, Arnhem en Den Bosch in het NPO-gebouw in Hilversum.

De zogeheten bidbooks werden overhandigd. Daarin staan onder meer de plannen voor de begroting, alle informatie over de zaal, het thema, de accommodaties voor de artiesten en de pers en alle andere faciliteiten.

Volgende maand wordt bekend welke stad het internationale tv-evenement mag organiseren. Volgens NOS-songfestivalverslaggever Martijn van der Zande is het veelzeggend dat Utrecht geen grote presentatie had voorbereid.

‘Het lijkt voor Utrecht vrij kansloos. De stad stuurde alleen een koerier en wil bijvoorbeeld geen geld beschikbaar stellen voor het vervoer van de delegaties.’

Maastricht pakte daarentegen, zoals verwacht, groots uit. Toch is het volgens Van der Zande nog te vroeg om te zeggen wie de strijd om het Songfestival gaat winnen. Niet elke stad heeft namelijk bekendgemaakt hoeveel zij financieel willen bijdragen.

De komende weken worden de ingediende bidbooks gekeurd door de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020.

‘Alleen als een stad echt wordt gezien als kanshebber, volgt er ook een bezoek en keuring van de locatie’, legt de verslaggever uit. ‘Hoe de uitslag wordt gepresenteerd is nog onbekend, maar verwacht dat er groots wordt uitgepakt.’

