Opbrengst T-shirt gaat geheel naar LGBT Asylum Support

Een T-shirt ontworpen door Gyor Moore gaat in de verkoop en de alle opbrengsten gaan naar LGBT Asylum Support.

Het shirt met de tekst ‘You Are Perfect As You Are’ in de regenboogkleuren is nog tot maandag te bestellen voor 25 euro en wordt daarna geproduceerd.

Gyor Moore liet het shirt zoor zichzelf maken. De tekst gaf hem als elfjarige steun; hij voelde zich gewaardeerd en geliefd, ongeacht seksuele voorkeur, geslacht of huidskleur.

Hij kreeg diverse positieve reacties op het shirt en besloot samen met fotograaf Konrad Sachadel om een aantal van deze T-shirts te laten maken in aanloop naar Amsterdam Pride.

Gyor Moore koos LGBT Asylum Support omdat het zijn van LGBTQ+ nog steeds illegaal is in meer dan 70 landen. ‘Wij geloven dat iedereen het verdiend om in een land te wonen waar je vrij jezelf kan zijn. LGBT Asylum Support helpt LGBTQ+-asielzoekers met raad en daad. Laten we niet vergeten dat de Pride een vorm van protest is geweest en hoewel de Pride nu kunnen vieren, is de strijd pas voorbij als we allemaal vrij zijn.’.

Gyor Moore besluit zijn oproep om een dergelijk shirt te bestellen met de woorden: ‘Het is mijn tijd om iets terug te geven.’

