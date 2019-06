PrEP wordt met ingang van 1 augustus verstrekt door de GGD

on

PrEP is per 1 augustus beschikbaar in alle GGD-regio’s in Nederland. De toegang tot het hiv-preventiemiddel blijft beperkt tot de ‘hoogrisicogroep’. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer.

De verstrekking is gericht op homomannen met een verhoogd risico op hiv. Het ministerie schat dat het om ongeveer 6500 mannen zal gaan, die de komende vijf jaar kunnen rekenen op de medicatie en behandeling. De regeling loopt af in 2024.

Eigen bijdrage

De gebruikers betalen een eigen bijdrage maximaal 25 procent van de totale kosten, die zo rond de 30 euro liggen.

Besparing

De preventiepil voorkomt naar verwachting zo’n 250 hiv-infecties per jaar. Na vijf jaar bespaart de verstrekking ongeveer 33 miljoen euro op het behandelen van hiv-patiënten, terwijl de verstrekking rond de 22 miljoen euro kost.

(Bron: Het Parool)

