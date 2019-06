‘COA zet transgender op straat na twee zelfmoordpogingen’

on

Een transgender asielzoeker is door het COA uit de EBTL in Hoogeveen gezet. Dat meldt LGBT Asylum Support. De stichting heeft de zaak aangekaart in een brandbrief aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

De asielzoeker had in een nacht tot twee keer toe zichzelf geprobeerd van het leven te beroven. Ze was overgeplaatst naar de EBTL, de Extra Begleiding- en Toezichtlocatie in Hoogeveen en voelde zich volgens LGBT Asylum Support door de opgelegde maatregelen ‘tot het uiterste gedreven, continu opgejaagd wat haar tot op het randje duwde om uit het leven te stappen.’

Ze zou geen psychische bijstand hebben ontvangen na de twee pogingen, maar werd voor een week op straat gezet.

‘Verzekerinsgkwestie’

LGBT Asylum Support staat de asielzoeker bij en volgens de stichting is het ‘een hoog opgeleide transgender asielzoeker, uitgestoten in land van herkomst. Journaliste die behalve als transgender in transitie ook een innerlijke strijd met haar lichaam voert en daardoor continu in survival modus staat. Komt bij omdat zij geen hormonen verstrekt krijgt, last heeft van stemmingswisselingen die als bijwerkingen ontstaan.’

De GZA-arts verbonden aan de opvang weigerde hormonen om onduidelijke redenen. ‘Een verzekeringskwestie’ noemde de locatiemanager dit in een overleg, aldus Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

Onhoudbaar

‘Met een dubbele zelfmoordpoging zonder psychische zorg maar een maatregel waarmee ze op straat werd gezet, vernederende en mensonterende situaties waarbij zij als man en niet als transgender behandeld werd, is er inmiddels een situatie ontstaan die onhoudbaar geworden is’, zegt Kortekaas.

’We hebben gezien hoe het COA maatregel op maatregel nam. Als buiten proportionele maatregel werd zij een week lang op straat gezet zonder ID kaart, zonder verzekeringspapieren, zonder bankpas, zonder medicijnen, zonder telefoon, zonder dagkaart en zonder enig netwerk. Dat is onaanvaardbaar. Na een reeks van opgelegde maatregelen door het COA hebben we overleg gehad met de locatiemanager die geen oplossing bood. Dan is een brandbrief aan de staatssecretaris de enige optie.’

Meer veiligheid

LGBT Asylum Support heeft om die reden Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol als ook de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd waarin behalve aandacht voor deze specifieke zaak ook verbeterpunten in asielbeleid voor transgender asielzoekers staan.

‘Het gaat hier niet alleen in het niet verstrekken van hormonen naar transgenders in de opvang wat nog steeds veel voorkomt’, geeft Kortekaas aan. ‘Het gaat hier ook om de rechten van deze groep zoals aanspreekvorm en veiligheid. Opnieuw vragen we daarom de staatssecretaris om meer veiligheid voor deze specifieke groep die gezien discriminatie niet ingedeeld kan worden bij een mannen- of vrouwenafdeling bij AZC’s. Zij hebben specifiek de LHBTI-units nodig waarbinnen zij zich in de opvang veilig kunnen voelen. Die zijn op ons verzoek ontstaan, worden sporadisch toegepast maar zijn nog steeds geen beleid bij alle AZC’s. Dat moet heel hard veranderen.”

Foto: Transgender asielzoeker op haar bed in de EBTL na een dubbele zelfmoordpoging. LGBT Asylum Support heeft de foto in overleg met de asielzoeker vrijgegeven om aan te tonen hoe mensonwaardig haar situatie was die dag dat ze een dubbele zelfmoordpoging ondernam.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws