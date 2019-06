Rellen Stonewall Inn in New York vandaag vijftig jaar geleden

on

Het is vandaan vijftig jaar geleden dat bij een politie-inval in gaybar Stonewall Inn in New York rellen uitbraken. Het was de zoveelste inval, maar dit keer pikten de transvrouwen en dragqueens het geduw en getrek niet meer en zetten een grote mond op tegen de agenten.

Ongeregeldheden waren het gevolg en deze dag in 1969 wordt gezien als het begin van de strijd voor gelijke rechten voor LHBTI’ers.

In Nederland danken we er de Roze Zaterdag aan, elke laatste zaterdag van juni, ergens in het land. Dit jaar wordt Roze Zaterdag gehouden in Venlo.

De Volkskrant blikt terug op die avond in gaybar Stonewall Inn met Tree Sequoia (80), die erbij was.

Arte zendt vanavond de documentaire ’50 years after Stonewall‘ uit om 21:45 uur.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws