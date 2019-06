Pride Amsterdam behoort voortaan tot cultureel erfgoed

on

Pride Amsterdam wordt officieel bijgeschreven in Inventaris Immaterieel Erfgoed van Nederland. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland donderdag bekend gemaakt.

Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland geeft aan dat de Pride-gemeenschap zich actief en bewust inzet voor de toekomst van haar immaterieel erfgoed. Het draagt bij aan bewustzijn van het belang van dit erfgoed binnen en buiten de gemeenschap.

Het is de 150ste bijschrijving.

‘Ik ben trots dat Pride Amsterdam in de inventaris wordt opgenomen. Met het beschrijven maken we nieuwe stappen in de geschiedenis van pride’, zegt directeur Lucien Spee van de stichting Amsterdam Gay Pride. ‘Onze inspanningen krijgen nu officiële erkenning. Wereldwijd zijn we de eerste pride die deze stap heeft gezet.’

‘Doordat we op deze lijst staan, geven we het signaal af dat we samen pride willen doorgeven aan nieuwe generaties en eventueel knelpunten in de overdracht naar volgende generaties willen oplossen. Uiteindelijk willen we ook op de Internationale Unesco lijst voor immaterieel erfgoed komen te staan.’

Pride Walk

Tijdens de Pride Walk – een demonstratieve en activistische mars van het homo-monument naar het Vondelpark – wordt dit jaar niet alleen het negen dagen durende festival Pride Amsterdam officieel geopend, maar wordt Pride Amsterdam ook officieel bijgeschreven.

De bijschrijving vindt op het Museumplein plaats. De route van de Pride Walk wordt daarvoor speciaal aangepast: de stoet zal onder het Rijksmuseum door lopen richting concertgebouw. Onder het motto ‘materieel erfgoed meets immaterieel erfgoed’ zal bij het Rijksmuseum een Pride programma plaatsvinden en is het museum speciaal voor die dag in regenboogkleuren gehuld.

De eerste toen nog Amsterdam Gay Pride werd in 1996 gehouden.

(Bron:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws