Ophef in Engeland over voorlichtingslessen op basisscholen

Alle Britse basisscholen moeten vanaf september 2020 voorlichting geven over verschillende familievormen en liefdesrelaties, waaronder LHBTI-relaties. Bij een school in Birmingham, die al is begonnen met de voorlichting, demonstreren ouders al maandenlang tegen de nieuwe lessen.

De discussie draait om de vraag of ouders moeten kunnen meepraten over de inhoud van de voorlichtingslessen.

De school in Birmingham gebruikte boeken waarin twee mannelijke pinguïns een pinguïnjong opvoeden en een jongetje zich verkleedt als zeemeermin. De groep ouders, die voornamelijk bestaat uit conservatieve moslims, vindt dat lesmateriaal ongeschikt voor jonge kinderen. Het schoolhoofd werd bedreigd en kinderen werden van school gehaald en thuis gehouden.

Seks en discriminatie

Andere scholen die ook al met de voorlichting waren begonnen, zetten hun lessen tijdelijk stop na de protesten. Het lesmateriaal verschilt per leeftijdscategorie: op de basisschool gaat de voorlichting over verschillende familievormen. Middelbare scholieren krijgen ook lessen over seks en discriminatie op basis van gender en seksuele voorkeur.

Volgens lhbti-belangenorganisaties is het hoog tijd dat de voorlichting verplicht wordt. Zij wijzen op de situatie van lhbti’ers in het Verenigd Koninkrijk: volgens cijfers van de Britse krant The Guardian werden tussen 2014 en 2017 zo’n 2500 jongeren onder de 19 jaar aangehouden op verdenking van homofobe aanvallen. Uit een enquête van lhbti-belangenorganisatie Stonewall blijkt dat bijna de helft van de lhbti-leerlingen op de middelbare school gepest wordt.

Boris Johnson

De discussie over de lhbti-lessen heeft inmiddels ook de strijd om het Britse premierschap bereikt, merkt NOS-correspondent Tim de Wit. ‘Boris Johnson is al meerdere keren gevraagd wat hij van de protesten in Birmingham vindt. Hij steunt de school. Ook zijn tegenstrever Jeremy Hunt doet dat, iets wat hem dit weekend nog een staande ovatie opleverde van Conservatieve partijleden.’

Zelfs het Britse koningshuis lijkt zich in het debat te mengen: bij een toespraak in een opvanghuis voor dakloze lhbti-jongeren zei prins William dat hij zijn kinderen volledig zou steunen als zij homoseksueel zouden zijn.

‘Maar dat de onderwijskwestie de gemoederen zo hoog doet oplopen, laat zien dat volledige acceptatie van de lhbti-gemeenschap in ieder geval nog lang geen vanzelfsprekendheid is in Groot-Brittannië’, zegt De Wit.

