Clem Bongers en Marjet Bos zijn Mr en Mrs Senior Pride 2019

on

Clem Bongers (80) en Marjet Bos (67) zijn dinsdag tijdens de Nationale Roze Ouderendag gekozen tot Mr en Mrs Senior Pride 2019.

De verkiezing is georganiseerd door Roze 50+, het samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland.

Marjet Bos (67) uit Oldambt, provincie Groningen, werkte 25 jaar als beleids-medewerker op verschillende ministeries in Den Haag. Daarna is ze omgeschoold tot humanistisch geestelijk verzorger, zodat ze kon doen wat ze het liefste wilde: met mensen werken. Toen ze in 2015 met pensioen ging, heeft ze zich volop ingezet voor de Roze 50+ beweging. Ze organiseert de maandelijkse ontmoetingsdagen, stond aan de wieg van het zondagmiddag café en zorgde ervoor dat roze ouderen meer zichtbaar werden. Onder meer door de introductie van het regenboogzebrapad en de gemeentelijke LHBT-beleidsnota in haar woonplaats.

Clem Bongers (80) woont in Nijmegen en zet zich al ruim 40 jaar in voor de homo-emancipatie, de multiculturele samenleving, ouderenemancipatie en de hulp aan Arabische homo’s en vluchtelingen. Hij organiseerde ontmoetingen voor homoseksuele mannen en vrouwen. Zo kwam er op het opleidingsinstituut waar hij werkte een homogroep waar studenten en docenten met elkaar samenwerkten om de heteronorm van de samenleving te bespreken. Daarnaast speelde hij in theaterstukken om homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

Clem werd vervolgens voorzitter van de plaatselijke COC vereniging, voorzitter van de homo-/lesbische adviescommissie van de gemeente en verschillende andere commissies en startte ook nieuwe initiatieven.

Roze 50+ organiseerde de Nationale Roze Ouderendag om aandacht te vragen voor de LHBTI-ouderen in Nederland. Tijdens deze 5e editie, in Tivoli Vredenburg Utrecht, vond ook de uitreiking plaats van de verkiezing Mr en Mrs Senior Pride.

(Bron en foto: ANBO)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws