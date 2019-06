Duitse radiostations laten lied van Sarah Connor niet horen

on

Een aantal Duitse radiostations hebben het lied ‘Vincent’ van Sarah Connor geschrapt. De reden is de eerste regel van het lied: ‘Vincent krijg geen erectie als hij aan meisjes denkt’.

Voor sommige radiostations gaat die regel te ver en is de schaar in het liedje gezet. Eén van die stations is Antenne Bayern met dagelijks 5 miljoen luisteraars.

‘Naar ons luisteren gezinnen met kleine kinderen aan de ontbijttafel, op weg naar school, kleuterklas of sport’, schrijft programmadirectrice Ina Tenz op de website van Antenne Bayern. De zender wil niet dat ouders ‘onvoorbereid de vraag van het eigen kind beantwoorden moeten: mama, wat betekent een erectie krijgen?’

Andere stations zenden het lied helemaal niet uit. Eén van die stations is de Berlijnse ‘kinder- en familiezender’ Radio Teddy, meldt Trouw. Antenne 1 in Stuttgart laat alleen ’s nachts ‘Vincent’ horen, als kinderen niet geacht worden te luisteren.

Nummer 1

Eerder deze maand kwam het album ‘Herz Kraft Werke’uit van de 38-jarige Duitse zangeres Sarah Connor, met daarop het lied Vincent. Het album belandde bovenaan in de hitlijsten en ‘Vincent’ stond ook op iTunes al snel op nummer 1.

Homofoob

Volgens critici gaat het niet om de woordkeus maar om het feit dat een homoseksuele jongen zich out, stelt het ‘Lesben- und Schwulenverband’. Expliciete teksten over hetero’s worden op de radio niet geboycot, maar ‘zodra het om homo’s gaat, wordt het lastig’, citeert Trouw woordvoerder Markus Ulrich.

Verontwaardiging

Sarah Connor noemt de boycot een kans om over homoseksualiteit te spreken. ‘Ik weet dat de eerste regel eerst verbluft, verbaast en misschien zelfs voor verontwaardiging zorgt. Dat is allemaal goed voor de omgang met het thema’, zegt ze tegen Bild.

Ze overwoog nog de eerste regel in ‘Vincent wordt niet rood’ te veranderen, maar zag daarvan af. Met haar lied wilde ze een zoon van een vriendin, die recent uit de kast kwam, bemoedigen. ‘Ik vind het sterk dat hij gewoon middenin de puberteit met vijftien jaar tegen zijn moeder zegt: zo is het – eat it, live with it’, zei Connor tegen radiozender RBB.

(Bron: Bild, Antenne Bayern, Trouw; foto: screenshot videoclip)

