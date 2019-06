Roze Golf 23-06: Wandeling door het Venlo van Roze Zaterdag

on

Volgende week zaterdag is het Roze Zaterdag . Het evenement wordt georganiseerd in Venlo, samen met partnergemeente Krefeld. Het thema is dit jaar: ‘Ik ook van jou – So wie Du’.

Roze Zaterdag wordt volgens de organisatoren ‘een dag waarop in Nederland én Duitsland vrijheid, tolerantie en grenzeloze liefde voor elkaar gevierd worden. Of je nou homo, hetero, queer, bi of trans bent.’

Er is een geloofsviering, een informatiemarkt, een parade en veel muziek. Kijk hier voor het programma.

Dennis Heijnen en Gunda Ostermann laten al vast de plekken in de stad zien waar het allemaal gaat gebeuren.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 23 juni tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes

