Foto’s over vooroordelen rondom hiv te zien in Enschede

on

Nog tot en met 27 juni is de expositie ‘The Stigma Project’ van fotograaf Marjolein Annegarn te zien op het Stationsplein in Enschede.

In Nederland leven er naar schatting 23.100 mensen met hiv. Daarvan slikken verreweg de meesten (79%) medicatie waardoor ze het virus niet meer kunnen overdragen. Ze hebben dezelfde levensverwachting als iemand zonder hiv en kunnen gezonde kinderen krijgen.

Toch heerst er nog altijd een stigma rondom hiv. Verouderde denkbeelden bij het publiek veroorzaken deze vooroordelen.

In haar strijd dit stigma te doorbreken ,reist Marjolein Annegarn, zelf hiv-positief sinds 1986, deze zomer door heel Nederland met haar foto-expositie ‘The Stigma Project‘. De expositie, was voor het eerst in 2018 te zien op het Museumplein in Amsterdam. .

Onherkenbaar

De expositie toont portretten van achttien onherkenbare hiv-geïnfecteerde Nederlanders. Ze zijn onherkenbaar omdat zij zich niet vrij voelen om open te zijn over hun hiv-status. Ze worden op afstand gehouden door familie, buren, werkgevers en collega’s. Soms zijn er mensen die overdreven hygiënische maatregelen nemen (‘niet uit hetzelfde kopje drinken’). Zelfs in de zorg hebben mensen die leven met hiv nog te maken met verouderde denkbeelden.

In het boek dat Annegarn in het kader van de expositie maakte, vertellen de geportretteerden over het stigma waar ze regelmatig mee te maken hebben.

Stigma

Het stigma is niet overal hetzelfde. ‘Het hangt erg af van waar je woont en in welke sociale omgeving je leeft. In de grote steden is het vaak minder een probleem dan daarbuiten. Daarom vind ik het belangrijk om met de The Stigma Project in verschillende provincies te exposeren’, aldus Annegarn.

Met deze rondreizende expositie wil Annegarn actuele informatie voor het grote publiek beschikbaar maken: ‘Veel mensen zijn blijven hangen in het beeld van hiv uit de vorige eeuw en daardoor blijft het stigma in stand. Als mensen weten hoe de situatie nu is, kunnen angst en vooroordelen verdwijnen. Als je weet dat het virus niet overdraagbaar is, wat is er dan nog om bang voor te zijn en waarom zou je iemand dan anders behandelen?’

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:En verder