Tot nu toe willen negen steden het Eurovisie Songfestival

Negen steden hebben zich gemeld bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival dat ze het evenement volgend jaar graag binnen willen halen.

Het gaat om de steden Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.

Zwolle was ook geïnteresseerd maar de IJsselhallen bleken niet groot genoeg om het evenement onderdak te bieden.

Ideale gaststad

De steden hebben vanaf nu vier weken de tijd om hun bidbooks bij de organisatie in te leveren. In dit document moeten gemeenten uiteenzetten waarom zij de ideale gaststad zijn. De steden zullen onder meer beoordeeld worden op de beschikbare locatie, de capaciteit en technische faciliteiten en bereikbaarheid.

Steden hebben tot uiterlijk woensdag 10 juli om hun voorstel in te sturen. Tot die dag kunnen ook andere geïnteresseerde steden of regio’s zich nog melden.

Alle voorstellen zullen dan beoordeeld worden door de organisatie die in handen is van de NPO, AVROTROS en NOS. De omroepen streven ernaar om de definitieve keuze van de gaststad in augustus bekend te maken.

Kandidaten voor het Eurovisie Songfestival:

– Amsterdam (Ziggo Dome, RAI, Johan Cruijff Arena)

– Arnhem (Gelredome)

– Breda (Breepark)

– Den Bosch (Brabanthallen)

– Den Haag (ADO Stadion)

– Leeuwarden (WTC)

– Maastricht (MECC)

– Rotterdam (Ahoy)

– Utrecht (Jaarbeurs)

(Bron: NOS; foto: RTV Oost – Cindy Hofhuis)

