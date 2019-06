Roze Golf 16-06: Wim presenteert zijn schlagerfestival

on

Win Steman runt samen met zijn man Peter een men only camping in Loosdrecht. Wim is dol op schlagers en zocht speciaal voor de Roze Golf schlagers uit met een roze rand.

Wim vertelt over de betekenis van de schlagers en of de schlagerzangers en –zangeressen al dan niet uit de kast zijn.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 16 juni tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel