Les over homo’s en transgenders op basisscholen in Zeeland

Op basisscholen in Goes en Middelburg gaat de GGD samen met het Anti Discriminatiebureau Zeeland les geven over seksuele en relationele vorming en diversiteit.

De lessen werden al aangeboden aan scholen in het voortgezet onderwijs in Zeeland, maar daar koen nu 46 basisscholen in Goes en Middelburg bij. Voor deze twee gemeenten is gekozen omdat het regenbooggemeenten zijn.

Tijdens de lessen wordt onder meer gepraat over homo’s en transgenders om daar acceptatie en begrip voor te kweken.

Basisonderwijs

De lessen worden sinds december 2016 aangeboden aan scholen voor voortgezet onderwijs in Zeeland en volgens de GGD met succes: 19 van de 21 locaties voor voortgezet onderwijs in de provincie doen mee.

‘Door op respectvolle wijze aandacht te hebben voor seksuele en relationele diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgendergevoelens en die van anderen ondersteund’, zo zegt de GGD.







(Bron: Omroep Zeeland; foto: Regenboogvlag Middelburg Marjolein Bergmann)

