Verkiezingen Europees Parlement: op wie moet ik stemmen?

Donderdag de verkiezingen voor het Europees Parlement, maar op welke partij en op welke kandidaat? Voor wie er nog niet uit is, kan rainbowvote.nu een uitkomst zijn. Op de site staan de partijstandpunten over LHBTI-kwesties en ‘regenboogkandidaten’ melden zich.

De site is een initiatief van COC Nederland.

‘Of het nu gaat om het aanpakken van anti-LHBTI-beleid van de Poolse regering, de antihomowet in Litouwen of geweld tegen LHBTI’s in Nederland: er staat voor LHBTI’s veel op het spel bij de Europese verkiezingen’, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Op rainbowvote.nu presenteren negen partijen hun LHBTI-standpunten. Het gaat om D66, CDA, VVD, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en Volt. Ook Forum voor Democratie, PVV, ChristenUnie-SGP, DENK en andere partijen waren uitgenodigd om hun standpunten kenbaar te maken, maar gaven aan die oproep geen gehoor.

Uit de kieswijzer blijkt dat de deelnemende partijen het er grotendeels over eens zijn dat de EU meer werk moet maken van LHBTI-emancipatie, de aanpak van geweld tegen LBHTI’s en erkenning van het opengestelde huwelijk.

Asielbeleid

Minder overeenstemming is er over het Europees asielbeleid: VVD, CDA en 50PLUS vinden dat de EU vluchtelingendeals mag sluiten met landen als Egypte, terwijl LHBTI’s en andere minderheden daar vervolgd worden. De andere deelnemende partijen willen zulke deals juist niet. Alle partijen behalve het CDA vinden dat de EU meer sanctiemogelijkheden moet krijgen om op te treden tegen EU-landen die (LHBTI-) mensenrechten schenden. Het CDA wil dat de categorie geslacht op het Europese identiteitsbewijs blijft staan, de andere partijen vinden dat die moet worden verwijderd.

Regenboogkandidaten

Op rainbowvote.nu hebben 33 deelnemers aan de Europese verkiezingen een profiel aangemaakt als ‘regenboogkandiaat‘. Regenboogkandidaten zijn zelf LHBTI en/of willen zich de komende periode in het Europese Parlement inzetten voor LHBTI-acceptatie.

