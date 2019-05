Uitslag Eurovisie Songfestival aangepast

on

De E.B.U. (European Broadcasting Union) heeft bekendgemaakt dat de uitslag van het 64ste Eurovisie Songfestival is aangepast: De uitslag van de jury-stemming van Wit-Rusland was niet correct doorgegeven. In eerste instantie was de uitslag van de Wit-Russische jury uit de resultaten

gehaald, omdat juryleden na de eerste halve finale uit de school klapten over de stemming. Dit is namelijk in strijd met de regelementen van het Eurovisie Songfestival. Om te voldoen aan de stemregelingen van de wedstrijd, werkte de E.B.U. met haar stempartner Digame aan een vervangend resultaat berekend op basis van de resultaten van andere landen met vergelijkbaar stemgedrag.

“Als gevolg van een menselijke fout is dit resultaat verkeerd opgenomen. Dit levert enkele verschillen op in de einduitslag. Om zowel de artiesten als de EBU-leden die hebben deelgenomen te respecteren, willen we de eindresultaten corrigeren in overeenstemming met de regels.” aldus de EBU.

Het viel zaterdag al op dat vrijwel alle landen in de onderste regionen in de punten vielen. Dat was echter niet de bedoeling. De uitslag was verkeerd om weergegeven. Israël dat de twaalf punten kreeg was juist als laatste geëindigd. Estland dat de tien punten kreeg was éénnalaatste en dat ging zo verder. Dat houdt in dat in de uiteindelijke uitslag liefst twintig landen een ander puntentotaal kregen. Dit betekent ook dat Noord-Macedonië met 247 punten de jurystemming gewonnen zou hebben voor Zweden (241) en Nederland (237). In de totaaluitslag schoof bijvoorbeeld Zweden van de zesde naar de vijfde plek en stegen ook Cyprus en Malta, terwijl Slovenië en Frankrijk juist twee plekken verloren.

Gecorrigeerde uitslag:

Nederland (498 punten) (was 1e met 492 punten) Italië (472 punten) (was 2e met 465 punten) Rusland (370 punten) (was 3e met 369 punten) Zwitserland (364 punten) (ongewijzigd) Zweden (334 punten) (was 6e met 332 punten) Noorwegen (331 punten) (was 5e met 338 punten) Noord-Macedonië (305 punten) (was 8e met 295 punten) Azerbeidzjan (302 punten) (was 7e met 297 punten) Australië (284 punten) (was 9e met 285 punten) IJsland (232 punten) (was 10e met 234 punten) Tsjechië (157 punten) (ongewijzigd) Denemarken (120 punten) (ongewijzigd) Cyprus (109 punten) (was 15e met 101 punten) Malta (107 punten) (was 16e met 95 punten) Slovenië (105 punten) (was 13e met 105 punten) Frankrijk (105 punten) (was 14e met 105 punten) Albanië (90 punten) (was 18e met 90 punten) Servië (89 punten) (was 17e met 92 punten) San Marino (77 punten) (was 20e met 81 punten) Estland (76 punten) (was 19e met 86 punten) Griekenland (74 punten) (was 21e met 71 punten) Spanje (54 punten) (was 22e met 60 punten) Israël (35 punten) (was 23e met 47 punten) Wit-Rusland (31 punten) (was 25e met 31 punten) Duitsland (24 punten) (was 24e met 32 punten) Verenigd Koninkrijk (11 punten) (was 26e met 16 punten)

(Bron: Songfestivalweblog, Eurovision.tv / foto: Barry van Cornewal, Roze Golf)

