Publieke omroep schrapt tekenfilm met homo-huwelijk

De publieke zender in de Amerikaanse staat Alabama, Alabama Public TV, heeft een aflevering van de tekenfilmserie ‘Arthur’ niet uitgezonden, omdat in de aflevering Mr. Ratburn trouwt met zijn vriend.

De omroep besloot de aflevering te schrappen, omdat een onderwerp als het homohuwelijk ‘te volwassen’ is voor jeugdige kijkers en ouders het vertrouwen moeten kunnen hebben dat Alabama Public TV kinderprogramma’s uitzendt, die ‘entertainen, opvoeden en inspireren’.

‘Hoewel we ouders sterk aanmoedigen om televisie te kijken met hun kinderen en te praten over wat ze daarna hebben geleerd, vertrouwen ouders erop dat hun kinderen zonder hun supervisie naar APT kunnen kijken. We weten ook dat kinderen die jonger zijn dan de doelgroep voor wie Arthur bedoeld is, naar het programma kijken’, aldus programmadirecteur Mike Mckenzie in een verklaring.

Opgelucht en blij

In de aflevering getiteld ‘Mr. Ratburn and the Special Someone’ dachten de kinderen in de klas van Arthur dart hun leraar zou gaan trouwen met Patty, een vrouwelijke rat die ze niet leuk vonden. Als de kinderen naar de bruiloft gaan, zien hun meester Mr. Ratburn hand in hand lopen met Patrick. De kinderen zijn opgelucht en blij voor hun leraar dat hij niet met Patty trouwt, maar met iemand die hij wèl leuk vindt. Ze steken in deze aflevering wel de draak met hun leraar, omdat hij zo beroerd danst.

‘Verloren strijd’

LHBTI-belangenorganisatie GLAAD noemt deze vorm van censuur een ‘verloren strijd’ . ‘De televisie weerspiegelt de wereld van vandaag en doe omvat ook LHBTI-ouders en –families. De bewering dat iemand ‘te jong’ zou kunnen zijn om te weten dat LGBTI’ers bestaan, is absurd en is een gevaarlijke boodschap voor LHBTI-jongeren.’

https://abcnews.go.com/WNN/video/alabama-public-television-refuses-air-arthur-episode-63194364

(Bron: ABC News, Newsweek; foto: screenshot Arthur)

