Duncan Laurence wint met Arcade het Eurovisie Songfestival

Duncan Laurence is de winnaar van het 64ste Eurovisie Songfestival dat zaterdag in Tel Aviv werd gehouden.

De vorige keer dat Nederland het songfestival won was in 1975 met Ding-a-dong van Teach-In.

Duncan trad als twaalfde voor Nederland op tijdens de finale. Zijn optreden verliep perfect. ‘Hij begon veel zekerder en gaf een paar hele goede blikken in de camera. Magistraal gezongen. Douze points!’, aldus het commentaar van Jan Smit. In totaal deden 26 landen mee aan de finale.

Al weken stond Duncan met ‘Arcade’ bovenaan bij de bookmakers. H ij schreef het nummer tijdens zijn studie op de Rockacademie in Tilburg.

De winst van Duncan Laurence betekent dat de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival in Nederland gehouden wordt.

Hoofdstad

Het Songfestival wordt meestal gehouden in een hoofdstad. De laatste jaren was alleen Malmö (2013, Zweden) daarop een uitzondering. In Amsterdam zijn er twee voor de hand liggende opties. De Ziggo Dome is er een van. Met 17.000 plaatsen is die zaal een stuk groter dan de Expo in Tel Aviv (7000 bezoekers). Een nadeel is dat er weinig ruimte is rondom de concerthal. Die heb je wel nodig voor kleedkamers, decorstukken, techniek en zo’n 1400 journalisten.

Ook de RAI in Amsterdam heeft interesse in het Songfestival. Het complex heeft ervaring met de organisatie van grote internationale evenementen. Bovendien is het volgend jaar vijftig jaar geleden dat het Songfestival in de RAI werd gehouden. De Johan Cruijff Arena en Gelredome zijn geschikte voetbalstadions, omdat het dak dicht kan. Maar aangezien het voetbalseizoen dan nog niet helemaal is afgelopen, is dat zo goed als onmogelijk.

Rotterdam?

Andere steden kunnen ook meedoen aan de race. Ahoy in Rotterdam heeft veel ervaring met concerten. De grootste zaal heeft een capaciteit van ongeveer 16.000 plaatsen. Het voordeel van deze locatie is dat er veel hallen rondom zitten.

Dat geldt ook bijvoorbeeld voor het congrescentrum MECC in Maastricht. Met een capaciteit van 30.000 plaatsen en veel ruimte voor kleedkamers, techniek en decor is het zeker een kanshebber. De stad heeft ook een symbolische waarde voor Europa: in 1992 werd met het Verdrag van Maastricht de basis voor de huidige Europese Unie gelegd.

Bijna 30 miljoen

Het Songfestival organiseren kost ook de hoofdprijs. Israël is dit jaar bijna 30 miljoen euro kwijt, daar zitten de kosten voor de beveiliging nog niet bij.

(Bron: Roze Golf/NOS; foto: screenshot finale, Duncan in de Greenroom, Duncan na de overwinning)

