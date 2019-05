‘Uitgezette asielzoekers opgepakt bij demonstratie in Cuba’

on

Een aantal homorechtenactivisten, die in Nederland tevergeefs asiel aan had gevraagd, is bij een demonstrate voor LHBTI-rechten in Cuba zaterdag 11 mei opgepakt door veiligheidsagenten in burger.

Dat heeft LGBT Asylum Support zaterdag bekend gemaakt.

In een brief roept LGBT Asylum Support staatssecretaris Harbers op om zijn verantwoordelijkheid te nemen, nu de vrees dat LHBTI-asielzoekers gevangen genomen worden terecht blijkt. Deze vrees werd al omschreven in het rapport The Cuban LGBT Blackbook: Geen vrijheid, geen rechten’ dat LGBT Asylum Support vorig jaar april aanbood aan de IND en de Tweede Kamer.

‘Het is inhumaan’, zegt Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. ‘Deze mensen zitten in de val want ze kunnen geen kant op momenteel. Terugkeren naar Cuba is geen optie. We zien nu procedures waarbij asielaanvragen afgewezen worden van personen die jarenlang in Cuba in de gevangenis hebben gezeten vanwege hun homoseksualiteit. Amper vijf procent van deze groep heeft nu een verblijfsstatus ontvangen. Een groot deel van de transgenders verblijft in de illegaliteit wat absoluut onverantwoord is. We hebben daarom de staatsecretaris verzocht zijn verantwoordelijkheid te nemen. Niet zoals nu het probleem afschuiven op andere lidstaten in Europa, maar met een constructieve oplossing komen.’

Begin vorig jaar bleek dat Cubaanse LHBTI’ers gebruik maakten van een tussenstop op Schiphol van de KLM-vlcuht van Havana naar Moskou om in Nederland asiel aan te vragen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot in januari een zogenoemd transitvisum verplicht te stellen voor Cubanen. Sinds 29 januari 2018 kunnen Cubanen niet meer visumvrij via Schiphol reizen.

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: 11 mei 2019, Cubaanse veiligheidsagenten gekleed in burgerkleding arresteren homorechtenactivisten – bron Facebook Victor M. Duenas)

