Roze Golf 28-04: Een sterke man pakt slecht uit voor homo’s

Over de vervolging van homoseksuelen tijdens het Nazi-regime is al veel bekend, maar nog lang niet alles is onderzocht.

Dat zegt historicus Judith Schuyf. Zij deed uitgebreid onderzoek naar de vervolging van homoseksuelen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In de Roze Golf vertelt zij over het leven van Tiemon Hofman, Hans Stijkel en Ru Paré en haar vriendin Do Versteegh.

Ze vertelt over het Nederland van toen, maar ook over de huidige tijd.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 28 april tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

(Foto: Sjaan van der Jagt /Pixelpolder)

