Column Frans Heemskerk: Inducktrinatie

Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, de bejaarde sultan/dictator van het minuscule maar puissant rijke (want olie) staatje Brunei heeft voor zijn 444.000 onderdanen de shariawetgeving ingevoerd.

Dat betekent dat mensen die iets stelen, ongeacht of het volwassenen zijn of kinderen, amputatie van een lichaamsdeel tegemoet kunnen zien. Op seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht en vrouwen die overspel plegen staat steniging. Ik heb op de kalender gekeken, maar het is toch echt 2019; ik was even in de war geraakt. Bijzonder is dat de sultan zelf en zijn familie niet vervolgd kunnen worden onder de sharia. Hoe rijk is rijk zult u zich afvragen. Hassanal heeft 7.000 auto’s waaronder 350 Rolls Royces en 9 vliegtuigen. Bovendien woont hij in het grootste woonhuis ter wereld. Best veel voor een man die met één been reeds in het graf staat.

Ik vind daar wel wat van, ook al hoorde ik om me heen dat ‘wij’ ons vooral niet moeten bemoeien met wat daar gebeurt. Wij willen ook niet op onze vingers getikt worden door andere landen. Hmm, ik ben van mening dat je als homoseksueel in Brunei toch heel graag verneemt dat mensen het voor je op willen nemen terwijl jouw dictator je terug in de middeleeuwen stort. Ons koningshuis onderhoudt warme banden met de sultan. In 2013 werd hij onderscheiden met de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het zou Willem-Alexander sieren als hij die weer af zou nemen. Dat kan niet, hoorde ik. Omdat iets nog nooit gedaan is, betekent het niet automatisch dat het niet kan. Heb ballen en doe op z’n minst iets. De Britse prinsen William en Harry geven een klein signaal af door niet deel te nemen aan een polotoernooi bij één van de vele hotels van de sultan in Coworth Park. Het zal de sultan zelf niet echt deren, maar voor de mensen die door zijn shariawet steniging, amputatie of geseling vrezen, is het een lichtpuntje om te weten dat er anderen zijn die zich om hen bekommeren.

Zich bekommeren doet ook ene Mariska Orbán-de Haas, voormalig hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Over wat zij noemt de dominante LHBT-indoctrinatie. Wat voor vreselijks is haar overkomen? Nou, haar eigenlijk niets; zij was volledig over haar toeren tot vomeren aan toe over het initiatief van de 10-jarige Fenna die aan de redactie van Donald Duck had gevraagd waarom er nooit homoseksuele stripfiguren in het blad staan. De hoofdredacteur van Donald Duck beloofde dat er een plaatje in zou komen van een lesbisch stelletje aan een tafel. Een sympathiek gebaar. Echter niet voor Mariska wiens geloofsbeleving aan godsdienstwaanzin grenst. Onder het bericht ‘Onze Donald Duck even politiek incorrect aangepast. Kunnen onze kinderen hem lezen zonder dominante LHBT-indoctrinatie’ plaatste ze het desbetreffende plaatje waarin ze één van de getekende vrouwtjes met viltstift had omgetoverd tot een transseksuele orthodoxe Jood. Met haar beperkte tekentalent probeerde ze er waarschijnlijk een mannetje van te maken, maar dat is jammerlijk mislukt.

Arme Mariska. Zo geïndoctrineerd door de katholieke kerk dat ze de vier kinderen die ze geworpen heeft ook weer indoctrineert. Het zal je moeder maar zijn. Gelukkig is ze te oud om er nog meer te baren, maar laat de kinderbescherming een oogje in het zeil houden bij de Orbánnetjes. Dat de katholieke kerk welhaast een dekmantel lijkt voor een wereldwijd verspreid pedofielennetwerk vindt onze Maris van ondergeschikt belang. Dat ene plaatje van twee stripfiguurvrouwtje aan een tafeltje met een hartje erboven vervult haar met meer walging dan het feit dat de vrijgezelle Donald Duck al jaren samenwoont met zijn drie minderjarige neefjes en ze geen van allen ooit een broek aan hebben. Volledig geïndoctrineerd, ik zei het al niet door de LHBT-gemeenschap en ook niet geïnducktrineerd door de Donald Duck die een vraag van een 10-jarige lezeres ter harte en serieus namen, maar door de katholieke kerk en nog meer door haar eigen zeer beperkte kijk op de samenleving. Mijn hart gaat uit naar haar kinderen, en nee, niet op de pedofiel-katholieke manier, maar op een menselijke oprecht bezorgde.

Frans Heemskerk schrijft dagelijks een persoonlijk verhaal op zijn site Aidan’s World.

Categorieën:Column