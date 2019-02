In april verschijnt het eerste lesbische stel in de Donald Duck

on

In april verschijnt de eerste Donald Duck met een lesbisch stel. Ze zitten in de achtergrond op een terrasje. Dat er een lesbisch stel in de Donald Duck verschijnt is te danken aan Fenna.

Fenna is 10 jaar en dol op de Donald Duck. Ze heeft een abonnement en leest hem elke week. Maar één ding zit haar dwars. Er staan nooit stripfiguren in die homo of lesbisch zijn.

Fenna wil dat wel graag. Ze heeft twee moeders en twee vaders en ze vindt het belangrijk dat je homo’s en lesbiennes ook in strips kunt zien.

Achtergrond

Donald Duck hoeft zelf niet homo te worden. Maar het lijkt Fenna leuk als er bijvoorbeeld in de achtergrond van de plaatjes ook soms twee verliefde vrouwen te zien zijn. Samen met Malou van het NOS Jeugdjournaal ging ze naar uitgever Sanoma en vroeg aan hoofdredacteur Joan Lommen van de Donald Duck om zo af en toe homostellen in het blad te plaatsen.

Volgens Lommen komt het niet vaak voor dat er verliefde stelletjes te zien zijn, maar Fenna had tien nummers van het blad bekeken en telde zeven verliefde heterostelletjes.

Tussen de oren

‘Het zijn gewoon de tekenaars die dat niet tussen de oren hebben’, antwoordde Lommen, waarop Fenna zei: ‘Dat is wel een beetje belachelijk eigenlijk.’

Lommen besloot voor een van de nummers dat in april verschijnt een van de tekeningen te laten aanpassen.

(Bron en screenshots: NOS Jeugdjournaal)

