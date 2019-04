Homovervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog

on

Aan de hand van drie levensgeschiedenissen vertelt Judith Schuyf woensdagavond 24 april in Enschede over de situatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Schuyf is historicus en zette zich in voor de toekenning van compensatiegelden voor oorlogsslachtoffers. Ook adviseerde zij overheden over seksuele diversiteit en LHBT-beleid. Ze was als adviseur verbonden aan het landelijk kennisinstituut Movisie. Voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte ze de website ‘Vervolgd verlangen’.

Tijdens haar presentatie in de openbare bibliotheek vertelt Schuyf het verhaal van drie Nederlanders die te maken kregen met de vervolging van homoseksuelen door de bezetter of actief waren in het verzet. Eén van de vervolgden was Tiemon Hofman (foto). Hij werd in 1941 opgepakt in Groningen vanwege zijn geaardheid.

De avond in Enschede begint om 19:30 uur en is een activiteit van COC Twente Achterhoek en Openbare Bibliotheek Enschede.

