Roze Golf 24-02: Peter en Pascal willen niet te populair worden

Het Bredase stel Peter en Pascal wordt met jurk en pruik Belinda en José. Ze zingen liedjes die het vooral goed doen op feesten en partijen.

Ze willen niet avond aan avond optreden; het is hobby. Peter en Pascal treden op naast hun reguliere baan, maar ze werken wel gestaag aan hun carrière als Belinda en José.

Peter is te gast in de Roze Golf en vertelt over hun liedjes, zijn ontmoeting met Pascal en zijn contact met de Zweedse producers van de SoundFactory, die een dance-mix hebben gemaakt van hun nieuwste liedje 100.000 Kussen.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 24 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

