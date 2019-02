Bloedbank gaat regels voor donatie door homo’s versoepelen

on

De regels voor bloeddonatie door homoseksuele mannen worden versoepeld. Homo’s mogen nu pas bloed geven als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad. Bloedbank Sanquin gaat die termijn bekorten tot vier maanden.

D66-fractievoorzitter Jetten en partijgenoot Sophie in ’t Veld schreven donderdag in een opiniestuk in het Algemeen Dagblad dat de periode van twaalf maanden niet meer van deze tijd is, en bovendien discriminerend.

Jetten is blij met de doorbraak. ‘Onverwacht maar geweldig nieuws voor alle homo’s die bloed willen geven. En dat op de dag van de liefde.’

Risicogedrag

D66 pleit al jaren voor een kortere wachttijd en gelijke behandeling voor homo’s als donoren. Jetten zegt dat de strijd nog niet voorbij is. ‘Ik blijf me inzetten voor selectie op risicogedrag, niet op geaardheid. Dan kan de wachttijd uiteindelijk ook verdwijnen.’

Teleurstellend

Homobelangenorganisatie COC sluit zich daarbij aan en noemt het nieuwe bloeddonatiebeleid teleurstellend. Voorzitter Astrid Oosenburg: ‘Wat ons betreft moet het bij bloeddonatie gaan over de vraag of je veilige seks hebt, niet over de vraag met wie je seks hebt. De bloedbank blijft onnodig discrimineren.’

‘De wijziging heeft in de praktijk nauwelijks betekenis’, aldus Oosenbrug. ‘De meeste mensen willen toch echt vaker dan eens per vier maanden seks, en dat gun ik iedereen.’

Veilige termijn

De ‘wachttijd’ voor homo’s heeft te maken met het risico op een besmetting met hiv. Die is bij mannen die seks hebben met andere mannen veel groter dan bij andere mensen. Sanquin-onderzoeker Zaaijer zegt dat de twaalf maanden ooit gekozen is omdat dat een veilige termijn was, maar hij noemt die nu te lang. Volgens hem blijkt uit nieuwe gegevens dat de termijn nog dit jaar veilig kan worden teruggebracht tot vier maanden.

Zaaijer blijft er wel bij dat homo’s bij bloeddonatie anders behandeld moeten worden dan hetero’s. ‘Ook een hetero-donor met een avontuurlijke levensstijl levert nog steeds een verwaarloosbaar risico voor de veiligheid van het bloed.’

Wanneer het nieuwe beleid ingaat, is nog niet duidelijk, maar minister Bruins zal binnenkort de Tweede Kamer informeren.

(Bron: NOS)

