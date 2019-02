D66 wil einde aan discriminatie van homo’s bij bloeddonatie

on

Homoseksuele mannen moeten ook bloed kunnen geven. De voorwaarde dat ze alleen mogen doneren als ze twaalf maanden geen seks hebben gehad, is niet meer van deze tijd en discriminerend.

Dat schrijven D66-fractievoorzitter Rob Jetten en partijgenoot Sophie in ’t Veld donderdag in een opiniestuk in het Algemeen Dagblad.

Ze stellen dat Nederland met de huidige regels discrimineert en achterloopt op andere landen. Ze betogen dat er een groot tekort is aan donorbloed in Nederland. Tegelijkertijd wordt een grote groep mensen uitgesloten van het geven van bloed.

Dat homo-mannen pas mogen doneren als ze een jaar seksloos door het leven zijn gegaan, heeft te maken met het risico op een besmetting met hiv. Veel andere landen hebben de termijn al teruggebracht, bijvoorbeeld tot drie maanden. Zo lang duurt het voordat een hiv-besmetting zichtbaar is in het bloed.

Voortrekker

Minister Bruins wil wachten op een Europees rapport over de ervaringen in andere landen. ‘Dat eindeloze wachten is D66 beu’, schrijven Jetten en In ’t Veld. ‘Nederland moet de leiding nemen, voortrekker zijn.’

Risicogedrag zou volgens D66 leidend moeten zijn, niet de aard van de relatie die iemand heeft. Hetero’s mogen wel gewoon bloed geven, ook als ze onbeschermde seks hebben gehad. ‘Is dat niet een groter risico?’, schrijven de politici. Het uitsluiten van monogame homoseksuele mannen creëert volgens hen schijnveiligheid.

Drie maanden

Om te beginnen zou de wachttijd ook in Nederland teruggebracht moeten worden naar drie maanden, vinden Jetten en In ’t Veld. ‘Dat lijkt ons het minste wat we kunnen doen op weg naar volledige acceptatie en gelijkheid.’

(Bron: Algemeen Dagblad, NOS)

