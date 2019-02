Roze Golf 17-02: Jarig café vaart mee tijdens botenparade

on

Café Stonewall in Enschede mag dit jaar meevaren tijdens de botenparade in Amsterdam. De deelname is onderdeel van de festiviteiten rond het dertigjarig bestaan van het café.

Een kleine club vrijwilligers is nu bezig om de voorbereidingen te treffen. Een gesprek met twee van hen: Patrick van der Linden (links) en Mark Elling. Er is vooral geld nodig.

Niet meetbaar is niet overdraagbaar: iemand met hiv met een onderdrukt virus kan hiv niet overdragen. Is dan seks zonder condoom verstandig? Daarover Roze Golf-therapeut Jeremy Heshof.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 17 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher en via iTunes.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel