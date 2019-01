Oostenrijk heeft homohuwelijk; eerste stel is getrouwd

on

In Oostenrijk is het eerste lesbisch koppel getrouwd sinds de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. De openstelling ging 1 januari in en om vijf over twaalf trouwden Nicole Kopaunik en Daniela Paier in Velden.

De openstelling werd bevochten door een ander lesbisch stel. Zij stapten naar de rechter, die bepaalde dat de bestaande wetten discriminerend waren. Daarop werd in oktober vorig jaar de wet aangepast, waarop het Ehe für alle op 1 januari jongstleden voor iedereen toegankelijk werd.

In Velden werd alles op alles gezet om het eerste ‘homohuwelijk’ mogelijk te maken. Burgemeester Ferdinand Vouk zei tegen de ORF: ‘We zijn gewend om uitdagingen aan te gaan. Het was een groot genoegen en eer voor ons dat Nicole en Daniela bij ons trouwde. De procedure werd gestart, alles was in orde en daarom hebben we een gelukkig getrouwd stel hier in Velden. ‘

Nicole Kopaunik en Daniela Paier zijn allebei 37 jaar oud en afkomstig uit Altenberg an der Rax in de Upper Mürztal in Stiermarken en waren vier jaar verloofd.

Nicole Kopaunik: ‘Iedereen heeft nu de mogelijkheid om zelf te beslissen, ik wil een huwelijk of ik wil een juridisch partnerschap. We hebben gekozen voor het huwelijk en zijn er tevreden over.’

(Bron: ORF, screenshot: ZIB)

