Rechtszaak van blinde Ahmad uit Iran tegen IND van de baan

De rechtszaak van de 29-jarige blinde Ahmad Heidari tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag is van de baan. De IND heeft de beschikking ingetrokken. De zaak zou vrijdag dienen voor de rechtbank in Den Haag.

Dat meldt LGBT Asylum Support, die de asielzoeker bijstaat. De intrekking houdt in dat de IND met een nieuwe beschikking komt, die naar verwachting positief uitvalt valt voor Ahmad Heidari

De asielaanvraag van Ahmad Heidari werd drie keer afgewezen door de IND. ‘Betrokkene heeft onvoldoende inzicht gegeven in het proces van bewustwording en zelfacceptatie’, zegt de IND.

Deze afwijzingsgrond werd door LGBT Asylum Support bestreden, omdat staatssecretaris Harbers in juli had bepaald dat begrippen als ‘zelfacceptatie’ en ‘bewustwording’ niet langer gebruikt mogen worden bij de beoordeling van de geaardheid van de asielzoeker.

In plaats daarvan is het authentieke, persoonlijke verhaal centraal komen te staan. Ook mogen brieven van derden ingebracht worden.

Voor de zitting van vrijdag had LGBT Asylum Support een brief van 27 pagina’s ingediend.

Van Ahmad Heidari zijn foto’s van LHBTI-bijeenkomsten voorhanden die hij bezocht heeft en er is een video van een feestje in Iran, waarop te zien is dat Heidari seks heeft met een man, die net als hij blind is. De video is in 2016 in het geheim gemaakt.

Een uitgebreid gesprek met Ahmad Heidari was te horen in de Roze Golf van 30 december.

(Bron: LGBT Asylum Support, foto: Roze Golf)

