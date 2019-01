Madonna geeft verrassingsoptreden in Stonewall Inn New York

on

Madonna heeft oudejaarsavond een verrassingsoptreden gegeven in de Stonewall Inn in New York.

Ze zong een akoestische versie van Like a Prayer en Can’t Help Falling In Love van Elvis. Ze werd begeleid door haar 13-jarige zoon David.

Voor ze zong, hield ze een toespraak over gelijke rechten. Madonna steunt al jaren de LGBTQ gemeenschap.

‘Ik sta hier trots op de plek waar pride is begonnen. We zijn hier samen om vijftig jaar revolutie te vieren. Als we de tijd nemen om elkaar echt te leren kennen, zouden we erachter komen dat we allemaal dezelfde kleur bloed hebben en we allemaal moeten liefhebben. We vechten voor onszelf, voor elkaar maar vooral voor de liefde’, aldus Madonna.

