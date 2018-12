Franse artiesten komen op voor homoseksuele asielzoekers

on

Ruim zestig Franse zangers hebben een lied opgenomen om geld in te zamelen om homoseksuele asielzoekers te ondersteunen. Het lied en de bijbehorende video zijn onderdeel van een bewustwordingscampagne van Urgence Homophobie.

Het lied ‘De l‘ amour’ werd geschreven door Patxi Garat en vertelt verhaal Azamat, de eerste vluchteling die steun kreeg van Urgence Homophobie. Het geld dat het lied oplevert, wordt gebruikt om het werk van Urgence Homophobie te ondersteunen. De teller staat inmiddels op bijna achtduizend euro.

‘De l’amour’ is een lofzang op de liefde, een oproep voor tolerantie om het groeiende geweld en discriminatie tegen de LHBTi -gemeenschap te bestrijden.

‘Omdat in sommige landen van de wereld homoseksueel of transgender zijn nog steeds wordt beschouwd als een misdaad die bestraft kan worden met gevangenisstraf of de doodstraf, omdat het afgelopen jaar 15 procent meer fysieke aanvallen in Frankrijk werden geregistreerd, zijn ze nog steeds niet vrij om zichzelf lief te hebben of hun identiteit aan te nemen, zelfs in ons land’, zegt Urgence Homophobia, die geen subsidies ontvangt en het moet hebben van giften en donaties.



School

Een van de artiesten die meezingt is Emmanuel Moire. In een interview met Pure Charts vertelt hij in zijn schooltijd zelf te slachtoffer te zijn geweest van pesterijen vanwege zijn geaardheid.

‘Ik was slachtoffer, niet van geweld, maar van homofobe daden. Ik had er genoeg van. Op het schoolplein voelde ik dat ik niet zoals andere jongens was, ik was anders. Ik kreeg woorden, homofoob verbaal geweld. Maar welke homo heeft niet één keer in zijn leven een vernedering meegemaakt, gewelddadige woorden die je eraan herinneren dat je anders bent, dat je niet het recht hebt iemand van hetzelfde geslacht lief te hebben als jij, en dat jij heb je niet het recht om er te zijn?’



