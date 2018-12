Café Stonewall in Enschede wil meevaren tijdens Canal Parade

on

Café Stonewall in Enschede onderzoekt de mogelijkheden om mee te varen in de botenparade tijdens Amsterdam Pride. Het thema van Pride Amsterdam is in 2019: ‘Remember the past, create the future’.

Het is in 2019 vijftig jaar geleden dat in New York bij Stonewall Inn rellen uitbraken als protest tegen de vele politie-invallen.

‘Wij passen perfect in het thema van de Amsterdam Pride. Ons café is vernoemd naar het café in New York en we bestaan het komend jaar dertig jaar. Hoe gaaf zou het zijn om komend jaar mee te varen? Dat lijkt ons wel een superactiviteit’, zegt Mark Elling, een van de vrijwilligers van het café in de Roze Golf van zondag 23 december

Er zijn inmiddels verkennende gesprekken geweest met de organisatoren van de Twente-boot die dit jaar meevoer in de botenparade.

De inschrijving voor de botenparade gaat 4 januari open en sluit 4 februari. Een ballotagecommissie beslist wie mee mag varen op zaterdag 3 augustus door de grachten van Amsterdam.

(Bron: Roze Golf, foto: Twente-boot 2018)

