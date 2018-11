‘Brandstichtingen hebben met mijn geaardheid te maken’

on

Voor de vierde keer is ondernemer Gert Snitselaar in Werkhoven zondag getroffen door brand. De recherche onderzoekt de oorzaken van de brand, maar gaat uit van brandstichting. Tegen RTV Utrecht vertelt Snitselaar zijn verhaal: ‘Het kan uit verschillende richtingen komen. Mijn geaardheid heeft er voor een deel mee te maken.’

‘Ik ben ongeveer een jaar geleden uit de kast gekomen’, zegt Snitselaar tegen RTV Utrecht. ‘Ik wist al langer dat ik meer op jongens viel dan op meisjes. Ik was getrouwd en uit dat huwelijk zijn twee kinderen geboren. Toen ik het mijn vrouw vertelde, was dat natuurlijk een schok. Voor haar familie, maar ook voor de mijne. Ik kom uit een streng christelijk traditioneel gezin. Maar we zijn in goed overleg uit elkaar gegaan. Zij ging met de kinderen in het nieuwe huis wonen dat op dat moment aan de Hollendewagenweg werd gebouwd. Ik bleef in het woongedeelte van de schuur. Zo konden we toch samen voor de kinderen zorgen. We houden nog altijd heel veel van elkaar, maar dan als vrienden.’

In de zomer werd Snitselaar bedreigd. Hij huurde een huis aan de Wijkersloot in Cothen voor zijn medewerkers. Dat huis brandde in juli af. Hij had de woning net gekocht, maar de verkoop was nog niet gepasseerd bij de notaris.

‘In die periode had ik een jongen bij me werken die thuis problemen had. Hij wilde scheiden van zijn vrouw. Hij was bang en ik heb hem geholpen. Omdat hij zijn auto uit het zicht kon parkeren aan de Wijkersloot en mijn personeel al in die woning woonde, kon hij daar wel bij. Er was een kamer vrij. Vanuit de orthodox-christelijke omgeving van die jongen zijn toen verschillende bedreigingen geuit. Zo ben ik klemgereden en werd ik verschrikkelijk uitgescholden. Uiteindelijk is er zelfs een advocaat aan te pas gekomen omdat er steeds contact gezocht werd. Er werd gedacht dat ik die jongen had ontvoerd en dat ik hem zou ‘besmetten met het homovirus’. Ik wilde hem alleen helpen. Hij was een prima medewerker en ik wilde me juist buiten de familieproblemen houden.’

Het hele verhaal is te lezen op de site van RTV Utecht.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws