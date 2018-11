Margriet van der Linden onderzoekt hoe het is om gay te zijn

on

Margriet van der Linden is vanaf vrijdag 23 november te zien in het nieuwe KRO-NCRV- programma ‘How to be gay’. In de zesdelige serie geeft Vander Linden antwoord op de vraag hoe het is om gay te zijn. In zes afleveringen bezoekt ze onder meer Rusland, China, Libanon en Engeland.

Haar reis op NPO 2 leidt tot een reeks bijzondere en intieme ontmoetingen met mensen die vertellen over hun geaardheid. In hoeverre kunnen ze zichzelf zijn? En wat moeten ze doen of laten om te worden geaccepteerd?

Hunkering

‘Na het verschijnen van mijn roman ‘De liefde niet’, een coming of age verhaal met autobiografische elementen, ontving ik honderden reacties van mensen die hun verhaal met mij deelden. Wat mij in die verhalen –en ook de gesprekken die ik over homoseksualiteit in mijn leven tot nu toe heb gevoerd – trof, was de hunkering te worden gehoord zonder rekening te hoeven houden met de gevolgen of gevoeligheden van anderen. Die behoefte, niet alleen van jongeren, maar vooral ook van volwassenen, legde de basis voor de serie’,zegt Margriet van der Linden in een interview op de site van KRO-NCRV.

China

In de eerste aflevering van ‘How to be gay’ is Margriet in China, waar homoseksualiteit een groot taboe is en volgens veel Chinezen niet eens bestaat. Tijdens een cruise komt een aantal mensen tot grote ontsteltenis van hun ouders uit de kast. Eén moeder heeft daar zichtbaar veel moeite mee en zondert zich af. Heel voorzichtig probeert Margriet contact met haar te leggen en dat leidt tot een kwetsbaar gesprek.

De eerste aflevering va ‘How te be gay’ is vrijdagavond 23 november te zien om 21:05 op NPO2.

(Bron en foto: KRO-NCRV)

Categorieën:Nieuws