TNN en COC: klaar met trans- en homofobie in Voetbal Inside

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC zijn ‘klaar met de trieste trans- en homofobie’ in het programma Voetbal Inside. De organisaties roepen de sponsors van het programma, Heineken, Gillette en Toto, op zich terug trekken.

De oproep wordt inmiddels gesteund door de Partij van de Arbeid.

Aanleiding voor de oproep van TNN en COC is de uitzending van Voetbal Inside van vrijdag 2 februari. Daarin maakten René van der Gijp en Johan Derksen grappen over de Vlaamse tv-verslaggever Bo van Spilbeeck, die deze week bekend maakte dat ze verder door het leven gaat als vrouw.

René van der Gijp kwam met een pruik en oorbellen als Renate aan tafel. Vooral Johan Derksen had veel plezier om de act. ‘We moeten niet net doen alsof dit normaal is’, stelde hij. ‘Maar iedere gek heeft zijn gebrek.’

Treurig

TNN en COC noemen het optreden van Derksen en Van der Gijp ‘treurig’: ‘iemand worstelt een leven lang met haar identiteit, heeft de moed om daar publiek voor uit te komen en het enige wat de heren van VI kunnen verzinnen is om zo iemand belachelijk te maken.’

‘Blijkbaar zijn ze met hun ideeën over transgenderpersonen en homo’s diep in de vorige eeuw blijven hangen, en na het zoveelste incident krijg je de indruk dat dat ook niet meer gaat veranderen’, reageren TNN-voorzitter Brand Berghouwer en COC-voorzitter Tanja Ineke.

Stekker

‘Nu is de vraag aan sponsors Heineken, Gillette en Toto en aan RTL of ze zich echt nog langer willen associëren met programmamakers die hun kijkcijfers proberen op te krikken met trans- en homofobie. Wat ons betreft gaat de stekker er uit.’ Berghouwer en Ineke willen graag in gesprek met de sponsors om hun standpunt toe te lichten.

In het programma Voetbal Inside zijn de afgelopen jaren geregeld opmerkingen gemaakt over onder meer homo’s. Zo kwam Van der Gijp in 2013 onder vuur te liggen toen hij riep dat homo’s niet thuishoren op het voetbalveld, maar in de kapperszaak.

Gesprek

Na een uitspraak over homo’s van Van der Gijp in december, spraken Heineken, Gillette en Toto hun ongenoegen uit, maar besloten na een gesprek met RTL het programma te blijven sponsoren.

RTL noemde eerder de ’grappen’ van de drie mannen ‘soms lomp, ongenuanceerd en controversieel’ en stelt dat ‘de mening van de drie ’analisten’ niet gelijk staat aan die van RTL.’

(Bron: COC, Voetbal Inside, Het Parool, foto: screenshot Voetbal Inside)

