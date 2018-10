Tiener vrijgesproken van verspreiden homopropaganda

on

De 16-jarige Maxim Neverov, die twee maanden gelden was veroordeeld voor het publiceren van ‘homoseksuele propaganda’, is vrijdag door het hof vrijgesproken.

Maxim had foto’s van schaars geklede mannen op zijn pagina’s van de Russische variant van Facebook staan en werd op grond van de ‘Anti-homowet’ uit 2013 veroordeeld tot een boete van 50.000 roebel (ongeveer 600 euro). Hij was de eerste minderjarige die op grond van de anti-homowet werd vervolgd.

Het hof oordeelde dat er onvoldoende bewijs is om vast te stellen dat Maxim schuldig was aan het promoten van homoseksualiteit.

‘Het was totaal onverwacht’, zegt Maxim in een reactie, ‘Ik had een ruwe versie van een bericht op sociale media klaar om te worden geplaatst met de opmerking dat de rechtbank het besluit heeft bevestigd en dat we er klaar voor zijn om te blijven vechten voor gerechtigheid.’

De vreugde en de verrassing zijn op zijn gezicht te zien op de video die hij een paar uur na de uitspraak op YouTube zette.

Volgens zijn advocaat, lid van de Russische LGBT Network, is de uitspraak ‘een signaal aan de LGBT-gemeenschap dat ze kunnen en moeten vechten voor hun rechten.’

Maxim wist met een crowdfundingactie geld in te zamelen om zijn boete te kunnen betalen. Dat geld wil hij nu gebruiken voor de strijd tegen homofobie.

