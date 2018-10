Tweede Damespad van Overijssel feestelijk van start

on

In Dalfsen is zondag het tweede Damespad van Overijssel feestelijk geopend. Ruim twintig vrouwen uit heel het land waren naar Dalfsen gekomen om de wandelroute voor lesbiennes, bi-seksuelen en transgenders voor het eerst te lopen.

De route is uitgezet door Herma Rengelink en haar partner Jaenet en voert over een afstand van ongeveer twaalf kilometer van Dalfsen naar Vilsteren en weer terug.

Het Damespad is een initiatief van Rita Zwaan. Zij bedacht een manier om andere vrouwen te ontmoeten en zette in 2001 het eerste Damespad uit. In 2014 volgde Overijssel met een Damespad dat start bij Huize Nieuw Rande bij Diepenveen.

Meer over het Damespad bij Dalfsen is te horen in de Roze Golf van zondag 21 oktober.

(Bron: Roze Golf, foto’s: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet





Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws