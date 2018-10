Tweede editie Pink Drink trekt meer bezoekers dan vorig jaar

on

De tweede editie van het dansfeest Pink Drink in Almelo was ‘een groot succes’, meldt organisator Erik Dierink. Het feest werd zaterdag door zo’n tweehonderd mensen bezocht, iets meer dan vorig jaar.

Pink Drink werd net als vorig jaar gehouden in de business-lounge van het Heracles-stadion.

Er waren dit jaar professionele dansers en de dresscode was ‘white with a touch of pink’.

Erink Dierink organiseerde het feest samen met zijn partner Rudi Terwingen en is vast van plan het feest volgend jaar opnieuw te houden.

Pink Drink is een feest voor iedereen, waarbij ‘het vooral draait om acceptatie, openstaan voor elkaar’.

(Foto’s: Erik Dierink)

