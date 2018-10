Gay Pride Taipei: ‘Vertel je verhaal, stem voor gelijkheid’

on

In de Taiwanese hoofdstad Taipei hebben tienduizenden mensen meegedaan aan de jaarlijkse Gay Pride.

Het thema was dit jaar ‘Vertel je verhaal, stem voor gelijkheid’. Over een maand is er een referendum in Taiwan over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht.

Taiwan is het eerste Aziatische land waar het constitutionele hof het homohuwelijk heeft toegestaan. Dat gebeurde in mei vorig jaar, na een jarenlange campagne van homorechtenadvocaten. De overheid kreeg twee jaar de tijd om dit wettelijk te regelen.

Omdat daar nog niet veel haast mee wordt gemaakt, hebben zowel voor- als tegenstanders van het homohuwelijk referenda georganiseerd. Tegelijk met de lokale verkiezingen van 24 november kunnen kiezers hun mening geven over het homohuwelijk.

Er zijn drie referenda van tegenstanders van seksuele diversiteit. De tegenstanders komen vooral uit rechts-religieuze kringen. Die zijn niet alleen tegen het homohuwelijk, maar pleiten ook voor gender-onderscheid in het onderwijs.

Volgens de organisatie namen 130.000 mensen deel aan de parade, de grootste jaarlijkse manifestatie van lhbt’ers in Azië.

De parade trok voorstanders van gelijke rechten voor lhbt’ers uit zeker zeventien landen, die steun kwamen betuigen aan het homohuwelijk.

