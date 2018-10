Modeontwerpers Viktor & Rolf koninklijk onderscheiden

on

Modeontwerpers Viktor Horsting en Rolf Snoeren zijn benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het duo kreeg de onderscheiding van de Amsterdamse locoburgemeester Touria Meliani tijdens een bijeenkomst waar het 25-jarig jubileum van hun modemerk werd gevierd.

‘Hun bijzondere kijk op design heeft ervoor gezorgd dat hun werken verzamelobjecten zijn geworden’, aldus de gemeente Amsterdam. Ook wijst de gemeente erop dat zij aandacht besteden aan de nieuwe generatie door middel van masterclasses.

‘Niet alleen door de bijzondere ontwerpen, maar ook door het overdragen van hun kennis, kunde en inzicht voor het modeonderwijs. En daarmee voor de ontwikkeling van de Nederlandse modevormgeving.’

Viktor en Rolf leerden elkaar kennen op de kunstacademie in Arnhem , waar ze beiden in 1992 afstudeerden. Ze beleefden een jaar later hun doorbraak. Toen wonnen ze op de talentenwedstrijd Salon Européen des Jeunes Stylistes in Parijs alle prijzen.

Hun werk, vaak met een kenmerkende strik, was niet alleen te zien op de catwalk. Het werd ook geëxposeerd in het Metropolitan Museum of Art in New York en het Victoria & Albert Museum in Londen. Hun creaties waren in 2006 korte tijd toegankelijk voor het grote publiek, toen zij een collectie maakten voor H&M.

