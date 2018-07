Geld voor terugdringen zelfdodingen onder LHBTI-jongeren

on

Er komt extra aandacht voor het terugdringen van zelfdodingen onder LHBTI-jongeren. Er komt onder meer een campagne met video’s waarin ouders vertellen hoe zij hun kinderen hebben gesteund.

De campagne gericht op LHBTI-jongeren is onderdeel van het beleid van staatssecretaris Blokhuis (VWS) om het aantal zelfdodingen en pogingen daartoe terug te dringen.

Blokhuis stelt in totaal 15 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek en lokale initiatieven om zelfdodingen te voorkomen.

113

Daarnaast krijgt de Stichting 113 Zelfmoordpreventie jaarlijks twee miljoen euro extra subsidie. De stichting heeft onder meer een website en een telefoonnummer waarop mensen met suïcidale gedachten of gevoelens terechtkunnen. Ze krijgen er hulp van professionals en vrijwilligers.

Tot nu toe kreeg de stichting jaarlijks 3,4 miljoen euro subsidie. Dat bedrag gaat omhoog naar 5,4 miljoen euro. Volgens Blokhuis kan 113 daardoor meer hulpverleners inzetten.

Ook is er meer geld voor trainingen aan bijvoorbeeld huisartsen, scholen en mensen die rond het spoor werken, waardoor zij signalen voor zelfdoding sneller kunnen herkennen.

Cijfers

In 2017 maakten 1 917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners., zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Bijna de helft van de Nederlandse lesbische, homo- en biseksuele-volwassenen heeft ooit zelfmoordgedachten gehad (SCP 2012). Dat is ruim vijf keer vaker dan in de algemene volwassen bevolking.

Heb jij hulp nodig?

Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

(Bron: NOS, CBS, foto: CBS)

