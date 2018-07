‘Geen regenboogvlag maar Friese vlag op het provinciehuis’

on

Friesland moet de enige provincie blijven, die zich geen ‘regenboogprovincie’ noemt. Dat betoogt Avine Fokkens-Kelder, fractievoorzitter van de VVD in Provinciale Staten van Fryslân in het Friesch Dagblad.

Zeven fracties in de gemeenteraad van Leeuwarden willen dat Friesland alsnog een regenboogprovincie wordt. Een meerderheid van Provinciale Staten in Friesland vond dat in 2016 niet nodig, omdat ze geen groepen willen bevoordelen ten opzicht van andere. Nadat Utrecht zich uitriep tot regenboogprovincie is Friesland de enige provincie geen regenboogprovincie en als het aan de fractievoorzitter van de VVD ligt, blijft dat ook zo.

‘Niet omdat wij ons niet hard willen maken voor de veiligheid en acceptatie van LHBT’ers. Integendeel zelfs; het is in- en intriest dat we anno 2018 hierover nog moeten discussiëren. Maar wel omdat wij het zijn van homo, lesbienne, biseksueel of transgender zo normaal vinden dat er daarom geen aparte vlag gehesen hoeft te worden. In mijn optiek benadruk je door het hijsen van zo’n vlag juist het tegendeel.’

Volgens de fractievoorzitter hou je met het hijsen van de regenboogvlag het beeld in stand dat het zijn van lesbienne, homo, biseksueel of transgender anders of niet normaal zou zijn. ‘Al dan niet onbewust. En dat is nu juist iets wat ik niet wil.’

‘Met het hijsen van de regenboogvlag wordt dan ook geen recht gedaan aan alle andere mensen die zich ook geconfronteerd zien met discriminatie, op andere gronden dan de LHBT’ers.’

Avine Fokkens-Kelder pleit ervoor de Friese vlag elke dag te laten wapperen op het provinciehuis: ‘Deze unieke vlag, met pompeblêden als harten, die staat voor het eigenzinnige Friese volk. De Friese vlag als symbool voor het leven in vrijheid als mens, in welke vorm dan ook, en als garantie voor ieders veiligheid en gelijkwaardigheid. Een boodschap die je niet eenmalig moet uitdragen, maar elke dag.’

