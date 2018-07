Rotterdam in Top 50 van beste steden om de Pride te vieren

on

Rotterdam staat vermeld in de Top 50 als een van de beste en meest trending bestemmingen ter wereld om de Gay Pride te vieren. Dat blijkt uit een inventarisatie van vakantiehuizen-zoekmachine HomeToGo.

HomeToGo onderzocht de groeiende populariteit van de Gay Pride parades en festivals gedurende de laatste jaren om wereldwijd 50 steden te identificeren waar de vieringen het meest zijn gegroeid en de omstandigheden het best zijn.

Er is per stad ook gekeken naar het aantal georganiseerde LHBTQ-evenementen gedurende het hele jaar, het aantal LHBTQ-bars, clubs en feesten in de stad, de LHBTQ-vriendelijkheid van bewoners (op landelijk niveau) en de beschikbaarheid van betaalbare, LHBTQ -vriendelijke accommodaties.

Rotterdam belandde op de 35ste plaats en is de enige Nederlandse stad in de Top 50. Washington DC voert de lijst aan, gevolgd door Sydney en Miami.

(Bron: HomeToGo, foto: gemeente Rotterdam)

